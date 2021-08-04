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На ВДНГ з’явиться "Павільйон культури"

Одним із партнерів Павільйону стане ГО «Музей сучасного мистецтва».

На ВДНГ з’явиться "Павільйон культури"
Фото: pavilionofculture.com

ВДНГ та «Благодійний фонд Павільйон культури» оголосили про старт нової інституції «Павільйон культури», яка буде розташована в колишньому павільйоні вугільної промисловості.

«Павільйон культури» - це кураторська інституція, що працює на перетині сучасного візуального мистецтва, нової музики та архітектури. Завдання інституції — дослідження та оприявнення важливих явищ, імен, творів і практик, яким досі бракувало умов для реалізації, професійної презентації та публічної уваги, інформує YourArt. 

«Наша мета - перетворити ВДНГ на культурно-просвітницький парк та джерело підвищення культурного й соціального капіталу нації. Ми віримо, що реалізуючи подібні культурні ініціативи, можемо впливати на систему цінностей українців. Це вкрай важливо, адже частіше за все саме наявність або відсутність певних цінностей - ключова причина процвітання або занепаду націй», - повідомляють у команді.

Одним із партнерів павільйону стане ГО «Музей сучасного мистецтва».

Засновники та перші куратори «Павільйону культури»: Саша Андрусик, Ольга Балашова, Вітя Глущенко, Лізавета Герман, Марія Ланько, Ірина Мірошнікова, Олексій Петров. Засновники та перші піклувальники: Назар Білик, Володимир Бородянський, Павло Гайдай, Борис Мартиненко, Андрій Єлісєєв.

Прев’ю інституції та презентація її майбутньої програми відбудеться 4-5 вересня.

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