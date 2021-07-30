​Скарлетт Йоганссон подала в суд на Disney через реліз "Чорної вдови"

Акторка втратила гроші через одночасний вихід фільму в кінотеатрах і на Disney+.

Акторка Скарлетт Йоганссон, яка зіграла Чорну вдову в однойменному фільмі студії Marvel, подала позов до Верховного суду Лос-Анджелеса проти корпорації Disney.

Про це написали Wall Street Journal та інші американські видання.

Причиною претензії акторки став вихід фільму на стримінговому сервісі Disney+ одночасно з релізом в кінотеатрах.

Угода Йоганссон з Marvel Entertainment гарантує ексклюзивний прокат в кінотеатрах, а її зарплата залежить від касових зборів "Чорної вдови".

Спочатку фільм повинен був вийти в травні 2020 року, але через пандемію реліз кілька разів переносився. В результаті блокбастер вийшов 9 липня 2021 року одночасно і в кінотеатрах, і на Disney+.

Після прем'єри "Чорної вдови" Disney відмовилася від гібридного фільму своїх фільмів. Причиною цього став провал фільму в прокаті. За два тижні вдалося зібрати лише 25,6 мільйонів доларів.

Як повідомляє CNBC, в Disney відкинули претензії Йоганссон.

"Позов особливо сумний і тривожний, оскільки бездушно ігнорує жахливі і тривалі глобальні наслідки пандемії COVID-19", - йдеться у відповіді компанії.

Disney наполягає, що повністю виконав контракт Йоганссон, а реліз "Чорної вдови" на Disney+ "значно розширив її можливості заробити додаткову компенсацію понад тих 20 млн доларів, які вона отримала на сьогодні".