На відкритті виставки "Чутливість. Сучасна українська фотографія" у МА пройде акція підтримки фотографа Євгена Нікіфорова

Нікіфоров перебуває під домашнім арештом за звинуваченням у у смертельній ДТП. Співробітники поліції не звернули увагу на напад, жертвою якого був сам фотограф, і внаслідок якого сталося ДТП.

29 липня о 18:30, на відкритті виставки “Чутливість. Сучасна українська фотографія” у Мистецькому Арсенали пройде акція солідарності із фотографом Євгеном Нікіфоровим. Нікіфоров - один із учасників виставки, втім, він не зможе відвідати її відкриття, адже перебуває під домашнім арештом.

Раніше, із відкритим зверненням на підтримку Нікіфорова виступили представники спільноти журналістів, фотографів, операторів та діячів культури. Вони вамагали вчесно і неупереджено розслідувати інцидент, що стався у березні 2021 року за участі Нікіфорова..

Нагадаємо, Фотографа Євгена Нікіфорова підозрюють у скоєнні ДТП, що призвело до смерті людини. 14 березня селі Василівка Біляївського району Одеської області чоловік на ім’я Ігор Буздужа відкрив дверцята машини фотографа і ймовірно намагався залізти всередину, але водій поїхав вперед. Буздужа пробіг сотню метрів, впав і помер від травм. Нікіфоров і його брат кажуть, що Буздужа погрожував їм і намагався відібрати техніку, а його друг навіть вдарив фотографа, тому вони й втекли. Друг загиблого - Олександр Соборов - заявив журналістам, що вони тільки хотіли подивитись відео з дрона. Мовляв, Нікіфоров знімав на відео будинок, до якого загиблий пішов, щоб сходити в туалет.

Того ж дня співробітники поліції Одеської області повідомили Нікіфорову, що його підозрюють у ДТП, а чоловік, який намагався залізти в його авто, загинув, і звинуватили у цьому фотографа.

"При цьому у поліції не було достатньо доказів і реальних підстав для затримання, фактично воно було незаконним, на що неодноразово звертав увагу адвокат Нікіфорова. Нікіфорову закидають частину 2 статті 286 кримінального кодексу України. Разом з тим слідчий в тексті підозри не згадує ні про конфлікт, ні про те, що чоловік здійснив розбійний напад і погрожував братам Нікіфоровим насильством. Також в лікарському висновку про смерть Ігоря Буздужі написано, що причиною смерті стали «численні травми голови» і є приписка, що «пішохід був травмований від зіткнення з легковим автомобілем». Однак як саме лікар це встановив, незрозуміло, ніби йому сказали так написати спеціально", - йдеться у зверненні.

Зі свого боку Євген Нікіфоров 15 березня звернувся до Білгород-Дністровської РВП ГУНП в Одеській області з метою відкрити кримінальне провадження щодо розбійного нападу на нього з метою привласнення знімальної техніки. Проте у поліції цю заяву внесли в ЄРДР лише через два тижні після подання заяви – після скарги адвоката і рішення суду.