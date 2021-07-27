Мета акції - проявити солідарність з білоруським народом, який продовжує протистояти режиму Лукашенка.

Фото: Lb.ua

У центрі Києва сьогодні провели акцію з нагоди Дня Незалежності Білорусі. Захід символізує солідарність українців з білоруським народом, який протистоїть режиму Лукашенка.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

В парку Шевченка біля пам’ятника Кобзарю відбулися віче та концерт. У них взяли участь білоруські та українські громадські діячі, співаки, музиканти та літератори.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Організатори заходу зазначають, що такі ж акції заплановані у Польщі, Литві та ще кількох країнах Європи.

"Акції стануть проявом солідарності з білоруським народом, який продовжує протистояти режиму Лукашенка", - наголошують організатори заходу.

Нагадаємо, минулого тижня майже сотня активістів та місцевих мешканців провела толоку і демонтувала огорожу, що обмежувала доступ населення до озера Вирлиця.