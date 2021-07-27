На хресну ходу в Києві зібралися близько 55 тис. людей, переважно без масок (оновлено)

На хресну ходу УПЦ Московського патріархату зібралися близько 55 тисяч громадян громадян. Оновлені дані щодо кількості учасників оприлюднила Національна поліція.
Правопорушень поліція поки не фікусувала.
Як повідомляв кореспондентка "Суспільного" з Володимирської гірки, попри таке скупчення людей, майже всі віряни без масок.
Вона спробувала розпитати в учасників ходи, як вони планують дотримуватися карантинних правил, на що більшість відповіли, що їх захищає віра.
"Святиня - це найперше наше здоров'я, наше зцілення душі. А якщо буде здорова душа - буде здорове й тіло", - розповіла одна з жінок.
"Нам правила диктує один Господь Бог, і жодна волосинка з голови не впаде без волі Божої. У мене віра, я вірю. А у штучні віруси, те, що робить людина... я не вірю", - відповіла інша.
Молодий хлопець з Кіровоградської області сказав, що карантинні правила в хресному ході не діють. "А навіщо їх дотримуватися? У хресному ході ти не захворієш. Навіщо одягати маски? Усі ходять з хрестом, захист є", - відповів він журналістці.
Його думку підтримала інша жінка. "Я уже перехворіла на коронавірус, а по-друге, нас захищає Господь Бог. Я впевнена на 100%, що ні одна людина, яка тут є, не захворіє на коронавірус. З нами Бог і віра", - сказала вона.
Нагадаємо, що, за оцінками Національної академії наук, зараз Україна перебуває на нижньому плато захворюваності на COVID-19.
Захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень. Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму дельта.