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На хресну ходу в Києві зібралися близько 55 тис. людей, переважно без масок (оновлено)

"Навіщо одягати маски? Усі ходять з хрестом, захист є".

На хресну ходу в Києві зібралися близько 55 тис. людей, переважно без масок (оновлено)
Фото: Lb.ua

На хресну ходу УПЦ Московського патріархату зібралися близько 55 тисяч громадян громадян. Оновлені дані щодо кількості учасників оприлюднила Національна поліція

Правопорушень поліція поки не фікусувала. 

Як повідомляв кореспондентка "Суспільного" з Володимирської гірки, попри таке скупчення людей, майже всі віряни без масок.

Вона спробувала розпитати в учасників ходи, як вони планують дотримуватися карантинних правил, на що більшість відповіли, що їх захищає віра.

"Святиня - це найперше наше здоров'я, наше зцілення душі. А якщо буде здорова душа - буде здорове й тіло", - розповіла одна з жінок.

"Нам правила диктує один Господь Бог, і жодна волосинка з голови не впаде без волі Божої. У мене віра, я вірю. А у штучні віруси, те, що робить людина... я не вірю", - відповіла інша.

Молодий хлопець з Кіровоградської області сказав, що карантинні правила в хресному ході не діють. "А навіщо їх дотримуватися? У хресному ході ти не захворієш. Навіщо одягати маски? Усі ходять з хрестом, захист є", - відповів він журналістці.

Його думку підтримала інша жінка. "Я уже перехворіла на коронавірус, а по-друге, нас захищає Господь Бог. Я впевнена на 100%, що ні одна людина, яка тут є, не захворіє на коронавірус. З нами Бог і віра", - сказала вона.

Нагадаємо, що, за оцінками Національної академії наук, зараз Україна перебуває на нижньому плато захворюваності на COVID-19.

Захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень. Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму дельта.

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