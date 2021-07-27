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У Києві до кінця року відкриють "Будинок громад"

"Це буде відкритий простір, де всі представники місцевого самоврядування зможуть обговорити різні питання та домовитися про співпрацю".

У Києві до кінця року відкриють "Будинок громад"
Фото: LB.ua

Мер Києва Віталій Кличко на 16-му Українському муніципальному форумі повідомив про відкриття "Будинку громад" - простору для комунікації голів громад.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Хочу презентувати новий проєкт «Будинок громад». Це буде відкритий простір, де всі представники місцевого самоврядування зможуть обговорити різні питання та домовитися про співпрацю. Це буде комплекс, де представники усіх громад зможуть провести робочі зустрічі, круглі столи, форуми, навчання та отримати професійну підтримку та допомогу", - розповів Кличко.

Він також зазначив, що "Будинок громад" відкриють у столиці до кінця цього року.

Раніше заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час засідання Палати громад Конгресу місцевих та регіональних влад говорив, що в ОП працює Офіс місцевого самоврядування, куди "можна подзвонити або прийти особисто та розповісти про свої проблеми".

Нагадаємо, на початку червня президент Володимир Зеленський відкрив засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

Андрій ОленінАндрій Оленін
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