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У супермаркеті Харкова упіймали білку

Рятувальники посадили тваринку в клітку і випустили в лісі.

У супермаркеті Харкова упіймали білку
Фото: Скріншот відео

В один із супермаркетів у Харкові забігла білка і мало не паралізувала роботу закладу.

Про це повідомляє місцеве видання "KHARKIV TODAY".

Інцидент стався у неділю, 25 липня. Тварина сиділа поруч з візками для покупок і привертала до себе увагу відвідувачів магазину. Очевидці зняли білку на відео і ділилися своїми враженнями в соцмережах. Щоб упіймати тваринку, покликали рятувальників.

"Сьогодні у супермаркет "Ашан" на Героїв Праці зайшов у гості пухнастий лісовий гризун. Білку зловили і випустили у лісі", - розповіли у громадській організації "Порятунок тварин. Харків".

Нагадаємо, раніше в Харкові в одному з магазинів мережі АТБ співробітникам довелося ловити мавпу, яка стрибала по конструкціях під стелею.

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