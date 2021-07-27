Пізно вночі 27 липня на автодорозі "Київ-Одеса" рейсовий автобус "Київ - Кишинів" зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"27 липня о 3 год. 45 хв. поблизу с. Знам’янка Подільського району на автодорозі М 05 «Київ-Одеса» внаслідок зіткнення рейсового автобусу сполученням «Київ-Кишинів» (перебувало 20 пасажирів) та вантажного автомобіля, загинула одна особа та постраждало 6 осіб (з них 1 дитина 2008 р.н.), яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

В поліції області уточнили: попередньо встановлено, що водій автобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі.

Фото: od.npu.gov.ua

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надали допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 километрі автодороги було ускладнено.

Нагадаємо, на Закарпатті пасажирський потяг зіштовхнувся з фурою. В результаті ДТП постраждали пасажири.