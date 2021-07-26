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Україна підписала з Туреччиною рамкову угоду на будівництво двох корветів, - ЗМІ

На фінансування проекту в 2021 році передбачили 3,8 млрд грн.

Україна підписала з Туреччиною рамкову угоду на будівництво двох корветів, - ЗМІ
корвети класу Ada
Фото: https://mil.in.ua/

Україна підписала рамкову угоду з Туреччиною на будівництво двох корветів класу Ada для потреб ВМС ЗС України.

Про це повідомляє Мілітарний портал.

Контракт на будівництво не названої кількості корветів Міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року. На фінансування проекту в 2021 році передбачили 3,8 млрд грн.

Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман 24 липня в ефірі телеканалу “ДОМ” заявив, що наразі між країнами підписана рамкова угода, ведуться підготовчі роботи для того щоб почати будівництво.

Озвучена ним інформація про підготовку будівництва суперечить озвученій від президента України Володимира Зеленського на урочистостях до дня ВМС ЗС України 4 липня 2021 року, що для національного флоту вже заклали корпус корвету.

Нагадаємо, турецька військова компанія Bayrak Makina оголосила про намір використовувати українські двигуни на всій продукції компанії. Зараз вони застосовуються на безпілотниках нового покоління Аkıncı.

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