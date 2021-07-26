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​В Одесі знайшли повішеним заступника голови патрульної поліції Ізмаїла

Попередня кваліфікація події - самогубство.

​В Одесі знайшли повішеним заступника голови патрульної поліції Ізмаїла
Фото: dumskaya.net

В Одеському парку знайшли мертвим заступника начальника відділу патрульної поліції міста Ізмаїл Івана Митькіна.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

"Нещодавно в соціальних мережах та ЗМІ з’явилася інформація щодо можливих неправомірних дій т.в.о заступника начальника відділу організації несення служби в місті Ізмаїл управління патрульної поліції в Одеській області. Стосовно цих подій було розпочато службове розслідування. Здійснювалися пошукові заходи для встановлення місцеперебування поліцейського", - йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка знайшли на території Дендропарку Перемоги в місті Одеса. Попередня кваліфікація події - самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Раніше місцеве видання "Думская" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що старший лейтенант поліції помер від механічної асфіксії. Коли його знайшли, він сидів під деревом з петлею на шиї, закріпленій на гілці.

Митькин зник уранці 24 липня. За даними ЗМІ, незадовго до зникнення він привіз дружину додому до матері, яка мешкає в Одесі, після чого сказав, що повинен піти у справах. З тих пір про його місцезнаходження нічого не було відомо.Також повідомлялося, що Митькин раніше позичив у своїх товаришів по службі близько 300 тис. доларів і нібито не поспішав повертати їм гроші.

Іван Митькин служив у відділі організації несення служби управління патрульної поліції Одеської області в Ізмаїлі з грудня 2019 року. Був одружений, виховував двох синів, один з яких народився кілька місяців тому.

Нагадаємо, раніше в Одеській області чоловік підірвався на гранаті, бо від нього пішла кохана.

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