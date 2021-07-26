Служба безпеки України продовжує викривати масштабне шахрайство організаторів фінансової піраміди "B2B Jewelry".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували нові факти протиправної діяльності, провели серію обшуків, а також припинили роботу частини магазинів мережі. Крім того, чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.

Представників "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry" на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

Під час обшуків вилучено документи, які мають доказове значення; ювелірні вироби; печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів; мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію; майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів "B2B Jewelry", а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.

Фото: СБУ, B2B Jewelry

Фото: СБУ, B2B Jewelry

СБУ клопотала про обрання одному підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на пересування чи виїзду за кордон).

Усім чотирьом фігурантам оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією); ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Фото: СБУ, B2B Jewelry

Нагадаємо, організатором піраміди "B2B Jewelry" є власник ювелірного заводу "Шарм" Микола Гонта.