У Чернігові масажистка випадково звернула клієнтці шию

Національна поліція повідомила про підозру жительці Чернігова, яка працює масажисткою. Їй закидають вбивство клієнтки з необережності.

Про це йдеться на сайті Чернігівської обласної прокуратури.

"Підозрювана за місцем свого мешкання, під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого спричинила останній тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі", - повідомила прокуратура.

Постраждала клієнтка померла у неврологічному відділенні однієї з лікарень міста.

Справа розслідується за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому в місті Буча під Києвом 15-річна школярка випадково застрелила 16-річного товариша.