Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей
Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей
Китай обурився картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020
Китай обурився картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020
Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
Як страшно бути серйозним
Як страшно бути серйозним
Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола
Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола
Білодід зупинила спортивну кар'єру
Білодід зупинила спортивну кар'єру
У ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини
У ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
ГоловнаСуспільствоВійна

В зоні ООС внаслідок прицільного ворожого обстрілу постраждали семеро військових

Обстріл із забороненого озброєння відбувся в зоні "Схід". 

В зоні ООС внаслідок прицільного ворожого обстрілу постраждали семеро військових
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Збройні формування Росії здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у зоні бойових дій на Донбасі. Ворог використав заборонене Мінськими угодами важке артилерійське озброєння, повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох - задовільний", – йдеться у повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Українська сторона повідомила про обстріл представників ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Ще тричі ворог відкрив вогонь станом на 7 ранку 26 липня. У результаті ворожих обстрілів один військовий дістав осколкові поранення, інший – бойову травму. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також