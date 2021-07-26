В зоні ООС внаслідок прицільного ворожого обстрілу постраждали семеро військових

Збройні формування Росії здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у зоні бойових дій на Донбасі. Ворог використав заборонене Мінськими угодами важке артилерійське озброєння, повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох - задовільний", – йдеться у повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Українська сторона повідомила про обстріл представників ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Ще тричі ворог відкрив вогонь станом на 7 ранку 26 липня. У результаті ворожих обстрілів один військовий дістав осколкові поранення, інший – бойову травму.