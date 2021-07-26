Шамана Габишева, який хотів "вигнати Путіна", відправили на примусове лікування

Якутський міський суд направив шамана Олександра Габишева, який збирався "вигнати" президента Росії Володимира Путіна, на примусове лікування.

Про це "МБХ медіа" повідомив адвокат Габишева Олексій Прянишников.

"До набуття постановою чинності обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - повідомив він.

Крім того, суд виніс окрему постанову щодо адвоката Габишева - Ольги Тимофєєвої за фразу "судилище <...> мені соромно брати участь в такому процесі" і за те, що встала з запізненням при вході судді в зал.

Звинувачення просило направити Габишева на примусове лікування в "спеціалізований психіатричний заклад з інтенсивним спостереженням". Адвокат пов'язував поспіх з розглядом справи з тим, що 27 липня закінчується шестимісячний термін утримання Габишева в психіатричному стаціонарі.

Раніше касаційний суд відмовив у задоволенні скарги якутського шамана Габишева про визнання незаконною його госпіталізацію в Якутський психдиспансер у лютому 2021 року.

У травні в задоволенні аналогічного позову відмовив і Якутський міський суд. Тоді суд не взяв до уваги той факт, що огляд Габишева, за результатами якого було підготовлено оспорюваний висновок, був проведений за допомогою відеодзвінка через месенджер Whatsapp, без ідентифікації особи Габишева і без запису процедури огляду.

Олександр Габишев, який називає себе шаманом-воїном, у березні 2019 року розпочав похід на Москву з метою "вигнати" президента Володимира Путіна. 18 вересня його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. Після цього на Габишева завели справу про публічні заклики до екстремістської діяльності.

Торік 12 травня силовики штурмували будинок шамана, а наступного дня під приводом тестування на коронавірус помістили його в диспансер. Усе це відбулося без відповідного рішення суду. Після цього з Габишевим більш ніж тиждень не було зв'язку. Захист шамана подав позов про визнання такої госпіталізації незаконною.

У липні того року Габишева виписали із диспансеру. Звільнити його вдалося завдяки зусиллям громадськості та ЗМІ.