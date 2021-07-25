За попередньою інформацією, водій заснув за кермом.

Фото: civilna-zastita.gov.hr

У Хорватії у неділю, 25 липня зранку автобус потрапив у ДТП: загинуло 10 людей, постраждали щонайменше 44.

Про це пише apnews.com.

Аварія сталася біля міста Славонський Брод на дорозі зі Загреба до кордону з Сербією. За попередньою інформацією, автобус перекинувся після того, як водій на мить заснув. Водія вже заарештували.

Поліція повідомила, що автобус мав номерні знаки Косово і слідував за регулярним маршрутом з Німеччини до міста Приштіна, що розташоване на південь від Сербії.

Чиновники заявили, що в автобусі було 67 пасажирів, зокрема 15 дітей, та двоє водіїв, один з яких загинув внаслідок аварії.

Начальник місцевої поліції Франхо Галич описав аварію як "одну з найстрашніших аварій, яку я коли-небудь бачив".

Фото: civilna-zastita.gov.hr

44 постраждалих було госпіталізовано до лікарень регіону. Відомо, що вісім людей отримали серйозні поранення.

Шосе, на якому сталася аварія, є ключовою транспортною артерією через Хорватію, яка “зайнята” влітку через туризм та іноземних працівників, які їдуть додому із Західної Європи.

Нагадаємо, у Польщі у ДТП потрапив мікроавтобус, в якому перебували семеро українців. Пізніше один українець помер.