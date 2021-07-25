Кількість українських туристів у Туреччині цьогоріч зросла у 6 разів

У першому півріччі 2021 року українці найчастіше відвідували Польщу: до сусідньої держави їздили понад 1,9 млн громадян.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Другу позицію зі зростанням більш ніж у шість разів (порівняно з І півріччям 2020-го) посіла Туреччина – 774,5 тис. українців побували там.

Третє місце із подвійним приростом та загальною кількістю у понад 705 тис. поїздок громадян України посів Єгипет.

Також у топі: Угорщина, Росія, Румунія, Білорусь, Словаччина, Молдова та ОАЕ.

Стосовно іноземців, які відвідували Україну за перші шість місяців поточного року найбільший приріст продемонструвала Турецька Республіка (+29% до показника аналогічного періоду минулого року).

На 6 % зросла кількість громадян Німеччини.

“Незначним в абсолютній кількості, однак дуже показовим у порівнянні, є зростання у півтора рази кількості громадян США, які прибували в Україну у першому півріччі 2021-го”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Іспанія 27 липня відкриває кордони для українців.

23 липня Франція відкрила кордони для туристів з України для всіх типів подорожей.

З 17 липня введені раніше для громадян України обмеження на в'їзд в рамках протидії поширенню коронавірусу зняла Данія.

Ще раніше кордони для українців відповідно до рекомендацій Ради ЄС відкрила Бельгія.