У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, усі постраждали

У Польщі у ДТП потрапив мікроавтобус, в якому перебували семеро українців.

Про це пише bbc.com.

Аварію спричинила водій легкової автівки, яка виїхала на зустрічну смугу, перебуваючи напідпитку.

Інформацію про це підтвердила Катерина Баранецька, третій секретар консульських питань посольства України в Польщі.

Вона розповіла, що мікроавтобус про який йдеться, був організований працедавцем і віз людей на роботу.

"Йому назустріч, на зустрічну смугу, виїхав Nissan Qashqai. Водій, за інформацію, наданою польською стороною, дійсно перебувала в нетверезому стані", – розповіла Баранецька в ефірі каналу "Україна-24".

Всього у автівці перебувало дев'ять пасажирів. Семеро з них – громадяни України, двоє – поляки.

Усіх їх госпіталізовано, троє перебувають у важкому стані.

Наразі триває слідство, усі інші деталі ситуації з'ясовуються, розповіла представниця українського посольства.

За інформацією польських ЗМІ, аварія сталася у селі Вигода, поблизу міста Радомсько, близько 6 ранку.

Відповідно до оприлюднених фото, обидві автівки в результаті ДТП злетіли в кювет поблизу дороги.

Видання нагадує, що у березні цього року у Польщі перекинувся інший мікроавтобус, в якому перебували 10 громадян України, п'ятьох із яких довелося госпіталізувати.

Та аварія сталася на тій самій ділянці, де на початку березня перекинувся ще один автобус з українськими пасажирами.

Під час тієї ДТП загинули п'ятеро людей, ще кілька десятків постраждали. Всього в автобусі перебували 57 пасажирів, усі - громадяни України.

Водію цього автобуса загрожує до 8 років в'язниці – йому інкримінували ненавмисне доведення до катастрофи.

Нагадаємо, у травні у Польщі померла українка, яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду поблизу м. Кашице Підкарпатського воєводства в Польщі 6 березня. Вона стала сьомою жертвою аварії.