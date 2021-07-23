У Мінську знову затримали журналіста, який співпрацював з LB.ua, – інкримінують порушення громадського порядку

Він був затриманий ще 16 липня, але стаття обвинувачення стала відома лише сьогодні.

Журналісту "Белсату" Ігорю Ільяшу, який також співпрацював з LB.ua, інкримінують ч.1 ст. 342 Кримінального кодексу Білорусі – організацію чи підготовку дій, які грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них.

Ільяша затримали після обшуку ще 16 липня, однак інкриміновані режимом Олександра Лукашенка дії стали відомі лиш сьогодні, під час судового засідання щодо скарги на затримання, повідомляє "Белсат" у Telegram.

16 липня вранці силовики Білорусі влаштували масові обшуки в журналістів, які співпрацюють з "Радіо Свобода" та "Белсатом". Загалом обшуки зачепили понад десяток журналістів і їхніх родичів.

Ільяша вже затримували в Мінську в листопаді 2020 року. Він мав прийти на зустріч, але так і не з'явився, його телефони були вимкнені. Коли колеги прийшли до нього додому, то побачили, що там нікого немає. Брат Ігоря повідомив, що виявив у його квартирі протокол вилучення комп'ютера, телефона, інших речей. Однак у цих документах не було ні імен, ні вказівки причини обшуку.

Ігор Ільяш - чоловік журналістки "Белсату" Катерини Андрєєвої, котру було затримано після прямого ефіру, який вона вела з місця жорстокого розгону силовиками людей на "Площі Змін" у Мінську 15 листопада.

Ільяш і Андрєєва видали книгу "Білоруський Донбас" - "дослідження ролі білорусів і Білорусі в донбаській війні".

Ільяш - білоруський журналіст, опозиційно налаштований до режиму Лукашенка. Народився 1988 року в Мінську. У 2008-2014 роках працював у щотижневій незалежній газеті "Білоруси і ринок", у 2014-2017 роках був співробітником білоруської служби "Радіо Свобода". З 2017 року - кореспондент телеканалу "Белсат". Закінчив Білоруський державний університет за спеціальністю "філософія". Він детально описував російсько-білоруські відносини.