В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
ГоловнаСвіт

У Мінську знову затримали журналіста, який співпрацював з LB.ua, – інкримінують порушення громадського порядку

Він був затриманий ще 16 липня, але стаття обвинувачення стала відома лише сьогодні. 

Журналісту "Белсату" Ігорю Ільяшу, який також співпрацював з LB.ua, інкримінують ч.1 ст. 342 Кримінального кодексу Білорусі – організацію чи підготовку дій, які грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них. 

Ільяша затримали після обшуку ще 16 липня, однак інкриміновані режимом Олександра Лукашенка дії стали відомі лиш сьогодні, під час судового засідання щодо скарги на затримання, повідомляє "Белсат" у Telegram.

16 липня вранці силовики Білорусі влаштували масові обшуки в журналістів, які співпрацюють з "Радіо Свобода" та "Белсатом". Загалом обшуки зачепили понад десяток журналістів і їхніх родичів.

Ільяша вже затримували в Мінську в листопаді 2020 року. Він мав прийти на зустріч, але так і не з'явився, його телефони були вимкнені. Коли колеги прийшли до нього додому, то побачили, що там нікого немає. Брат Ігоря повідомив, що виявив у його квартирі протокол вилучення комп'ютера, телефона, інших речей. Однак у цих документах не було ні імен, ні вказівки причини обшуку.

Ігор Ільяш - чоловік журналістки "Белсату" Катерини Андрєєвої, котру було затримано після прямого ефіру, який вона вела з місця жорстокого розгону силовиками людей на "Площі Змін" у Мінську 15 листопада.

Ільяш і Андрєєва видали книгу "Білоруський Донбас" - "дослідження ролі білорусів і Білорусі в донбаській війні".

Ільяш - білоруський журналіст, опозиційно налаштований до режиму Лукашенка. Народився 1988 року в Мінську. У 2008-2014 роках працював у щотижневій незалежній газеті "Білоруси і ринок", у 2014-2017 роках був співробітником білоруської служби "Радіо Свобода". З 2017 року - кореспондент телеканалу "Белсат". Закінчив Білоруський державний університет за спеціальністю "філософія". Він детально описував російсько-білоруські відносини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також