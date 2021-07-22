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У Чехії громадянина Білорусі засудили до 21 року за участь у війні проти України

Фадєєв стверджував, що не брав участі у боях на передовій, а здійснював лише допоміжну роботу.

У Чехії громадянина Білорусі засудили до 21 року за участь у війні проти України
Скріншот

Суд Чехії засудив громадянина Білорусі Алєксєя Фадєєва до 21 року ув'язнення за участь у бойових діях на сході України на боці російських найманців.

Про це пише чеське видання Novinky.

Фадєєв, який тривалий час проживав у Празі, у період між 2014 і 2016 роками кілька разів їздив на Донбас “з наміром активно підтримувати сепаратистські угруповання на сході України”. 

У вересні минулого року міський суд Праги визнав Фадєєва винним у "участі в організованому злочинному угрупованні" та засудив до 4,5 років ув'язнення. У суді прокуратура наполягала, що Фадєєв вчинив теракт, втім суд не знайшов надані докази достатніми.

Прокуратура подала апеляцію на це рішення, наполягаючи на 20-річному ув’язненні.

Зі свого боку адвокат Фадєєва вимагала виправдати її підзахисного, оскільки, за її словами, сторона обвинуваченя не надала доказів, які б беззаперечно свідчили про вину її клієнта.

Фадєєв стверджував, що не брав участі у боях на передовій, а здійснював лише допоміжну роботу. Він нібито поїхав в Україну, щоб захистити мирне населення. 

Посол України в Чехії Євген Перебийніс підтвердив 21-річний термін для Фадєєва.

“Сьогодні Найвищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів А. Фадєєва на "тероризм", та ще й у складі організованого злочинного угруповання, і присудив йому 21 рік позбавлення волі. Системне переслідування чеськими правоохоронними органами та органами правосуддя бойовиків, які, підбурювані росією, ступили на слизький і злочинний шлях участі у війні проти України, продовжується. Далі буде”,- написав дипломат.

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