У Бундестазі критикують угоду Німеччини і США щодо "Північного потоку-2"

У Німецькому парламенті розкритикували угоду за проєктом будівництва газопроводу "Північний потік - 2", укладену Берліном і Вашингтоном.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Депутат від Християнсько-демократичного союзу (партія входить до правлячої коаліції) Родер Кизеветтер заявив, що є одним з небагатьох противників "Північного потоку-2" в партії канцлерки ФРН Ангели Меркель і двояко оцінюєугоду з США.

"Ми вдячні американській сторони за те, що вони припинили дискусії про введення санкцій проти німецьких компаній. Проте сам проект є геополітичним і був помилковим з самого початку", - наголосив він.

Кизеветтер, який також входить до комітету бундестагу ФРН у закордонних справах, висловив упевненість, що угода залишиться в силі і після вересневих виборів у Бундестаг.

"Переглянути її хотіли б тільки "зелені", а також кілька моїх колег. Але ми в меншості", - сказав він.

Політик закликав Вашингтон "довіряти прихильності Берліна щодо обіцянок запровадити санкцій проти РФ, якщо та буде використовувати енергоносії як зброю".

В опозиції вважають угоду з США не солідарною та егоїстичною щодо Євросоюзу. У свою чергу, член комітету у закордонних справах Бундестагу Рената Альт зазначила, що розуміє побоювання східноєвропейських країн.

"Уряд Ангели Меркель залишає після себе купу осколків у відносинах Німеччини з її східними сусідами. Польща, балтійські країни і Україна не без підстав відчувають себе обдуреними і залишеними наодинці зі складною ситуацією", - заявила вона.

Альт також зазначила, що перед наступним урядом стоять масштабні завдання - владнати конфлікт з Польщею, докласти зусиль для укладення нового українсько-російської угоди щодо газового транзиту, а також ще більш широко підтримувати Київ у переході на відновлювальні джерела енергії.

"Але, перш за все, ФРН доведеться миритися з серйозним звинуваченням в тому, що вона діяла не солідарно і егоїстично по відношенню до ЄС, що суттєво послабить її позиції на переговорах з інших питань", - наголосила Альт.

Нагадаємо, угода щодо "Північного потоку-2", досягнута 21 липня між США і Німеччиною, передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 млн євро. Також США і Німеччина створять фонд обсягом не менше $1 млрд, який використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки.

Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що це значно поглибить політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі і заявили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

Україна також офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2".

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