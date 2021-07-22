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У Будапешті встановлять пам’ятний хрест загиблим за Україну

На Закарпатті натомість облаштують угорський військовий цвинтар.

У Будапешті встановлять пам’ятний хрест загиблим за Україну
Здание парламента в Будапеште
Фото: EPA/UPG

В столиці Угорщини Будапешті з'явиться пам'ятний хрест загиблим за Україну, а на Закарпатті - угорське військове кладовище.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після переговорів з угорським колегою Петером Сійярто, який 22 липня прилетів в Україну.

"Домовилися, що в Будапешті буде встановлено пам'ятний Хрест з написом «Загиблим за Україну». Ми, у свою чергу, надамо дозвіл на виділення додаткової ділянки для розміщення угорського військового кладовища в Підполоззі у Закарпатській області", - заявив Кулеба.

Він додав, що це дуже важливий гуманітарний жест обох сторін.

За словами міністра, переговори з цього питання тривали дуже довго, і він радий, що сторонам вдалося домовитися.

На території Підполоззя знаходиться військове кладовище, де з 1914 року поховані солдати російської та австро-угорської армій.

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