На кордоні з Угорщиною через ремонт моста на два місяці обмежать рух транспорту

У пункті пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)" в Закарпатській області розпочали ремонт моста через річку Тиса. Через це перетин кордону між Україною та Угорщиною буде ускладненим.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Роботи триватимуть з 22 липня по 29 вересня 2021 року на вантажних смугах руху на прибуття в Україну та вибуття на українській стороні моста.

"Рух транспортних засобів (вантажних, легкових, автобусів та мікроавтобусів) здійснюватиметься реверсно через центральну частину мосту в порядку черги", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що дорогу, яка веде до українсько-румунського кордону, розширять і відремонтують.