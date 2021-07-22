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На кордоні з Угорщиною через ремонт моста на два місяці обмежать рух транспорту

Роботи триватимуть до 29 вересня.

На кордоні з Угорщиною через ремонт моста на два місяці обмежать рух транспорту
Фото: autocentre.ua

У пункті пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)" в Закарпатській області розпочали ремонт моста через річку Тиса. Через це перетин кордону між Україною та Угорщиною буде ускладненим.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Роботи триватимуть з 22 липня по 29 вересня 2021 року на вантажних смугах руху на прибуття в Україну та вибуття  на українській стороні моста.

"Рух транспортних засобів (вантажних, легкових, автобусів та мікроавтобусів) здійснюватиметься реверсно через центральну частину мосту в порядку черги", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо,  раніше також повідомлялося, що дорогу, яка веде до українсько-румунського кордону, розширять і відремонтують.

 

 

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