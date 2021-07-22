Унаслідок негоди в Україні загинули двоє людей, ще семеро травмовані

Унаслідок поривчастого, місцями шквального, вітру та інтенсивного дощу в Україні 21 липня в результаті падіння дерев загинуло двоє людей, семеро осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

Про це свідчать оперативні дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, підтоплено 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, евакуйовано 18 осіб. Відкачано близько 2 тис. куб. м води. Пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев. Повалені дерева розрізано та прибрано.

Так, 21 липня у м. Дружківка та м. Костянтинівка Донецької області внаслідок падіння дерев особа особа загинула та 7 осіб госпіталізовано. У м. Дружківка, м. Костянтинівка, м. Слов’янськ, м. Мирноград, смт Ямпіль та с. Кіндратівка Краматорського району пошкоджено 77 покрівель (58 приватних та 8 багатоквартирних житлових будинків, 3 школи та 8 адміністративних об’єктів). Розпилено та прибрано 33 повалених дерева. Роботи завершено. До робіт залучалось 106 осіб та 28 од. техніки ДСНС.

21 липня у с. Мусіївка Міловського району Луганської області внаслідок падіння конструкцій даху загинула людина. У м. Сватове пошкоджено дві покрівлі п’ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні, у м. Троїцьке пошкоджено дах школи. На території Сватівського та Сєвєродонецького районів підрозділами ДСНС спільно з комунальними службами розпилено та прибрано 57 повалених дерев.

У ніч на 22 липня внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу (близько 31 мм, що становить 80% від місячної норми) в Суворівському, Малиновському та Київському районах Одеси відбулося підтоплення 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС евакуйовано 18 осіб з підтоплених будинків. Відкачано близько 2 тис. м3 води.

"Рівень води з проїзних частин доріг знижується самопливом. Опадів не спостерігається. Роботи тривають. Від ДСНС залучено 93 особи та 20 од. техніки", - сказано в повідомленні.

Станом на 7:00 22 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 99 населених пунктів у восьми областях (Донецька – 29, Одеська – 23, Кіровоградська – 16, Черкаська – 14, Київська – 5, Миколаївська – 5, Дніпропетровська – 4 та Луганська – 3). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.