Негода повалила дерева, в деяких районах немає світла.

Фото: THE WEATHER LAB

У ніч на 22 липня в Одесі внаслідок сильної грози затопило вулиці, попадали дерева, в деяких районах немає світла.

За інформацією Гідрометцентру, в місті за годину випало 31 мм опадів, повідомляє "Думская".

На річки перетворилися вулиці Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, центральна алея Аркадії.

Низка районів міста залишилися без електропостачання.

Підтопило під’їзди багатоквартирних будинків.

Фото: Думская

Зазначається, що літаки, що мали приземлитися в Одесі, попрямували до інших аеропортів, зокрема борт LOT, який прибув з Варшави, повернувся назад, літак Azur Air Ukraine полетів до Борисполя.

Інформації про жертв і постраждалих наразі немає.

За інформацією синоптиків сьогодні Одеса залишиться під владою циклону. Очікується штормовий вітер. Опади закінчаться у першій половині дня.

Оновлення. В Аркадії затоплено магазини, знищений пляж і асфальт. Інфраструктуру більшості пляжних комплексів пошкоджено. Біля «Ассоль» утворився яр, вода порвала асфальт і оголила скелю, передає "Думская".

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

За даними ДСНС на 7:00 22 липня, у Суворівському, Малиновському та Київському районах Одеси відбулося підтоплення 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС евакуйовано 18 осіб з підтоплених будинків. Відкачано близько 2 тис. м3 води.

"Рівень води з проїзних частин доріг знижується самопливом. Опадів не спостерігається. Роботи тривають. Від ДСНС залучено 93 особи та 20 од. техніки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 19 липня Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро.