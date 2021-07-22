Російські найманці три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 21 липня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.
Про це інформує пресцентр ООС.
Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.
Біля Мар’їнки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний", - сказано в повідомленні.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7:00 22 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 20 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Унаслідок обстрілів поранено українського бійця.