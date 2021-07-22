Російські найманці три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 21 липня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.

Про це інформує пресцентр ООС.

Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Біля Мар’їнки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний", - сказано в повідомленні.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7:00 22 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 20 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Унаслідок обстрілів поранено українського бійця.