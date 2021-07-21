У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
У Чернівцях чоловік випав з вікна восьмого поверху на супутникову антену поверхом нижче
У Чернівцях чоловік випав з вікна восьмого поверху на супутникову антену поверхом нижче
Американський мільярдер Безос злітав у космос (оновлено)
Американський мільярдер Безос злітав у космос (оновлено)
Міський голова Тернополя закликав СБУ перевірити російських учасників фестивалю "Файне місто" (оновлено)
Міський голова Тернополя закликав СБУ перевірити російських учасників фестивалю "Файне місто" (оновлено)
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer
Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer
Китай показав поїзд на магнітній подушці зі швидкістю 600 км/год
Китай показав поїзд на магнітній подушці зі швидкістю 600 км/год
ГоловнаСуспільствоПодії

У "Борисполі" затримали наркокур’єра, який перевозив кілограм кокаїну у шлунку

Зловмисники завозили кокаїн в Україну з однієї з країн Латинської Америки.

Служба безпеки України викрила наркотрафік через міжнародний аеропорт "Бориспіль". Зловмисники завозили кокаїн в Україну з однієї з країн Латинської Америки. Для цього вони вибудували розгалужену мережу наркокур’єрів.

За попередніми даними, цей канал постачання наркотиків організували учасники міжнародного злочинного угруповання, інформує пресцентр СБУ.

Один із них приховав "товар" в особистих речах. Інший намагався перевезти через держкордон понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті. Загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили у наркокур’єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кг.

У межах кримінального провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України затриманим іноземцям повідомлено про підозру.

Нагадаємо, в червні Україна допомогла Молдові затримати найбільшу в історії країни партію героїну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також