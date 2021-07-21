Зловмисники завозили кокаїн в Україну з однієї з країн Латинської Америки.

Служба безпеки України викрила наркотрафік через міжнародний аеропорт "Бориспіль". Зловмисники завозили кокаїн в Україну з однієї з країн Латинської Америки. Для цього вони вибудували розгалужену мережу наркокур’єрів.

За попередніми даними, цей канал постачання наркотиків організували учасники міжнародного злочинного угруповання, інформує пресцентр СБУ.

Один із них приховав "товар" в особистих речах. Інший намагався перевезти через держкордон понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті. Загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили у наркокур’єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кг.

У межах кримінального провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України затриманим іноземцям повідомлено про підозру.

Нагадаємо, в червні Україна допомогла Молдові затримати найбільшу в історії країни партію героїну.