Жителя Сєвєродонецька засудили до 8 років тюрми за держзраду

Лисичанський міський суд Луганської області засудив до восьми років ув'язнення жителя Сєвєродонецька за державну зраду.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Під час судового розгляду прокурори довели, що у 2018 році громадянин був завербований співробітниками так званого "міністерства державної безпеки ЛНР" під кураторством ФСБ Російської Федерації. Агент спецслужби мав зібрати дані про розробки військового озброєння у ракетобудівній галузі.

"Для цього він налагодив контакти з військовослужбовцями Збройних Сил України у районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до інформації з грифом «таємно». За грошову винагороду агент запропонував військовим надати секретну документацію щодо сучасного ракетного комплексу", - йдеться у повідомленні.

Під час фотографування та пересилання співробітникам ФСБ імітаційної документації у травні 2020 року чоловіка затримали. За виконання цього завдання він мав одержати 10 тис. доларів США.

Фото: gp.gov.ua

В Офісі генпрокурора зазначили, що таке покарання призначене у зв’язку з тим, що обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину.

Нагадаємо, у червні СБУ затримала на Луганщині завербованого ФСБ українця, який намагався вчинити теракт.