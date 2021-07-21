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Жителя Сєвєродонецька засудили до 8 років тюрми за держзраду

Чоловік мав зібрати дані про розробки військового озброєння у ракетобудівній галузі.

Жителя Сєвєродонецька засудили до 8 років тюрми за держзраду
Фото: Офіс генпрокурора

Лисичанський міський суд Луганської області засудив до восьми років ув'язнення жителя Сєвєродонецька за державну зраду.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Під час судового розгляду прокурори довели, що у 2018 році громадянин був завербований співробітниками так званого "міністерства державної безпеки ЛНР" під кураторством ФСБ Російської Федерації. Агент спецслужби мав зібрати дані про розробки військового озброєння у ракетобудівній галузі.

"Для цього він налагодив контакти з військовослужбовцями Збройних Сил України у районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до інформації з грифом «таємно». За грошову винагороду агент запропонував військовим надати секретну документацію щодо сучасного ракетного комплексу", - йдеться у повідомленні.

Під час фотографування та пересилання співробітникам ФСБ імітаційної документації у травні 2020 року чоловіка затримали. За виконання цього завдання він мав одержати 10 тис. доларів США.

Фото: gp.gov.ua

В Офісі генпрокурора зазначили, що таке покарання призначене у зв’язку з тим, що обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину.

Нагадаємо, у червні СБУ затримала на Луганщині завербованого ФСБ українця, який намагався вчинити теракт.

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