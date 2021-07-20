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На хімзаводі в Рівному сталася розгерметизація паропроводу на агрегаті виробництва азотної кислоти

Оцінкою загроз займається екологічна інспекція.

На хімзаводі в Рівному сталася розгерметизація паропроводу на агрегаті виробництва азотної кислоти
Фото: Скріншот відео

На заводі "РівнеАзот" сталася розгерметизація паропроводу на агрегаті виробництва азотної кислоти.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

"Друзі! На ПрАТ «Рівнеазот» сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Постраждалих немає. Ситуація локалізована силами працівників підприємства", - написав він у фейсбуці.

Наразі, за його словами, оцінкою загроз займається екологічна інспекція.

Очевидці та місцеві ЗМІ повідомляють, що над підприємством з'явилася руда хмара.

Керівник з комунікацій "Group DF" Олег Арестархов, до якої входить "РівнеАзот", повідомив "Суспільному", що через розгерметизацію трубопроводу стався викид нітрозних газів.

"Була дійсно позаштатна ситуація, але протягом 40 хвилин вона була ліквідована. В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв та постраждалих немає", - запевнив Арестархов.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що о 17:26 витік азотної кислоти припинено. Жертв та постраждалих немає.

Для ліквідації аварії від ДСНС залучено 12 осіб та три одиниці техніки.

Нагадаємо, у липні минулого року директор водоканалу рівного заявляв, що у місті може статися екокатастрофа через проблеми із виробництвом міндобрив на "Рівнеазоті".

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