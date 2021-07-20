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У Чернівцях чоловік випав з вікна восьмого поверху на супутникову антену поверхом нижче

Чоловік розповів, що випивав, а потім під час конфлікту з жінкою випав з вікна.

У Чернівцях чоловік випав з вікна восьмого поверху. Йому пощастило зачепитися за супутникову антену поверхом нижче, де його побачила сусідка.

Про курйозний випадок, який ледь не закінчився трагічно, повідомила пресслужба патрульної поліції.

"Виклик вчора, близько 2-ї години ночі, надійшов екіпажу роти ТОР. Заявниця з подивом повідомила, що на її антені на 7 поверсі сидить незнайомець. Прибувши на місце, інспектори допомогли чоловікові безпечно перелізти до квартири. Непроханий гість розповів, що випивав, а потім під час конфлікту зі співмешканкою випав з вікна. На щастя, приземлився на антену сусідки", - розказали в поліції.

Чоловіку допомогли залізти в квартиру сусідки і передали медикам.

Нагадаємо, у 2019 році літня жінка в Одесі випала з вікна дев'ятого поверху і дивом вижила, зачепившись під час падіння за балкон на шостому поверсі.

У 2018 році в Чорнморську 79-річна пенсіонерка випала з шостого поверху, але змогла зачепитися за телевізійну антену.

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