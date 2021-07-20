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Мешканця Луцька затримали за підозрою у вбивстві дружини і дочки

Підозрюваному - 62 роки.

Фото: vl.npu.gov.ua

Національна поліція вранці у вівторок затримала 62-річного жителя Луцька за підозрою у вбивстві 56-річної дружини та 22-річної дочки.

Про це повідомляється на сайті місцевого облуправління поліції.

Повідомлення про вбивство надійшло від сусідки родини о 7:15.

Обставини злочину встановлюються в рамках провадження за п.1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Підозрюваний затриманий, йому оголосять підозру та виберуть запобіжний захід.

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

Нагадаємо, що напередодні у Дніпрі зарізали чоловіка, який посварився з галасливою компанією через шум під вікнами.

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