Синоптики попередили про різку зміну погоди

З дощами і грозами іде похолодання.

У найближчі дві доби погода в Україні зміниться через те, що атлантичне повітря, яке переміщається із Західної Європи, почне витісняти спеку на схід, а переміщення атмосферних фронтів принесе не тільки дощі з грозами, а й значні зливи, град та посилення вітру.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У вівторок, 20 липня, в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, грози, вдень у західних областях (крім Волинської та Рівненської) значні дощі, в центральних областях місцями град і шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях уночі 12-17°, вдень 21-26°, у південних, східних і Дніпропетровській областях уночі 19-24°, вдень 30-35°; на решті території вночі 15-20°, вдень 24-29°.

У Києві у вівторок короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

У середу, 21 липня, в Україні дощі, грози, в центральних, північних, Одеській областях, Карпатах і на Прикарпатті місцями значні дощі; вдень в окремих районах град.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім східної частини, місцями пориви та шквали 15-20 м/с,

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°, в західних областях 11-16°; вдень 20-25°, у південній та східній частині 26-33°.

У Києві в середу вночі помірний, удень значний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 21-23°.

Як повідомляли, 19 липня Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро. Локальні підтоплення спостерігаються по всьому місту.