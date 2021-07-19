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Посвідчення учасника бойових дій з’явиться в "Дії"

Запуск заплановано на жовтень.

Посвідчення учасника бойових дій з’явиться в "Дії"
Фото: Скриншот/YouTube

Міністерство у справах ветеранів планує в жовтні інтегрувати посвідчення учасника бойових дій у "Дію". 

Про це повідомив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук, інформує пресслужба відомства.

"Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо у жовтні презентувати посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг "Дія". Крім того, в додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими ми опікуємося", - пояснив Левчук. 

Також, за словами заступника міністра, Мінветеранів розробляє концепцію і опрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка, який реалізують за допомогою "Дії".

Левчук додав, що відомство працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), яка надасть захисникам України рівні можливості для започаткування власного бізнесу.

"Ми хочемо об’єднати низку онлайн-платформ, які наразі створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів", - пояснив Левчук.

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