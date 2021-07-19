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Спека в Києві у п'ятницю побила 90-річний рекорд

Середньодобова температура становила +28,8°С.

Спека в Києві у п'ятницю побила 90-річний рекорд
Фото: kyivcity.gov.ua

Спека в Києві у п'ятницю, 16 липня, побила черговий рекорд.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у цей день середньодобова температура становила +28,8°С. Це найвище значення температури для цього дня.

Температура повітря в Києві цього дня була на 7,6°С вище кліматичної норми.

Попередній рекорд становив +28,4°С і тримався з 1931 року.

Нагадаємо, що весна у Києві була на 1°С холоднішою за норму, але від початку літа в столиці зафіксували вже 14 температурних рекордів.

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