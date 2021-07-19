У Дніпрі біля під'їзду зарізали чоловіка, який зробив зауваження галасливій компанії

У Дніпрі правоохооронці розшукують осіб, які вбили 36-річного чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

З'ясувалося, що чоловік зробив зауваження невідомим, які голосно поводилися біля його будинку по вул. Саранській. В результаті чоловік отримав три ножові поранення та помер до приїзду швидкої допомоги та поліції.

Повідомлення про злочин надійшло до відділення поліції №1 Дніпровського райуправління сьогодні, 19 липня, близько 6-ї ранку від дружини загиблого.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологічна служба. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Вживаються розшукові заходи для затримання невідомих, які причетні до нападу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією за даним фактом, звернутися на лінію 102.

Нагадаємо, у Кривому Розі поціція розшукує 21-річного пацієнта психіатричної лікарні, який завдав медбрату смертельних ударів по голові, а після чого - втік.