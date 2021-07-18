У Кривому Розі пацієнт психлікарні вбив медбрата і втік

За вбивство 54-річного чоловіка у Кривому Розі поліція розшукує 21-річного пацієнта психіатричної лікарні, який завдав медбрату смертельних ударів по голові, а після чого - втік.

Про це повідомила пресслужба районного управління Нацполіції

"18 липня близько 7:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те,що 21-річний пацієнт психіатричної лікарні вбив працівника медзакладу та втік з місця злочину. Зараз на місці події працюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохороонцями вживаються оперативні заходи для встановлення місця перебування та затримання нападника.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу (вбивство).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у травні минулого року Міністерство охорони здоров’я заявило, що до кінця року ухвалить антикризові заходи для фінансування психіатричних лікарень на рівні минулого року.