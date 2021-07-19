У деяких районах столиці менш ніж за годину випало до 80% місячної норми опадів.

За уточненими даними гідрометцентру, унаслідок аномальної зливи в Києві за 40 хвилин у деяких районах випало до 80% місячної норми опадів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Рівень поверхневих вод через негоду сягав позначки в 30-60 мм (залежно від району) при місячній нормі опадів для липня на території Києва у 75 мм. Тому каналізаційна система столиці була фізично не спроможна увібрати в себе таку кількість води. Додаткові проблеми створювали і підземні річки – Либідь, Сирець, Почайна, Клов, рівень води у яких різко піднявся", - сказано в повідомленні.

Наслідками негоди стали повалені дерева, короткочасне підтоплення вулиць, руйнування дорожнього покриття.

Станом на 15:30 ліквідовано 95% підтоплень, зокрема: на вулицях Вишгородській, Автозаводській, Братиславській, Зодчих, Стеценка, бульварі Ромена Роллана, проїжджій частині під шляхопроводом біля ст. м. «Берестейська», площі Героїв Бреста, проспекті Григоренка, на перетині вулиць Драгоманова та Мишуги, на проспекті Бажана, проспекті Палладіна тощо.

Тривають роботи на вулицях Олени Теліги і Котельникова.

Унаслідок негоди пошкоджено дорожнє покриття на вулицях Живописній, Вишгородській та і проспекті Правди. На місці працюють фахівці дорожньої служби.

За інформацією КО "Київзеленбуд", повалено близько 150 дерев, що також спричинило ускладнення руху автотранспорту.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 20 липня у місті знову грози. Комунальники працюватимуть увесь цей час у посиленому режимі, зазначають у КМДА.