У зоні ООС зафіксовано два порушення з боку російських окупантів

Бойових втрат у лавах українських військових немає.

Від початку цієї доби, 19 липня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.

Бойових втрат у лавах українських військових немає, інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Так, поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На півночі Луганської області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Нагадаємо, 18 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат серед українських військових не було.

Сьогодні у лікарні помер військовий, якого 15 липня поранили на Донбасі російські найманці.