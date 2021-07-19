Понад 80% мешканців Києва проти знищення міських водойм, - опитування

Більше половини опитаних зазначили, що зелених зон у місті їм бракує.

92,8% киян відвідують зелені зони у своєму районі, а 4 з 5 опитаних погіршать своє ставлення до депутатів та/або фракцій, які підтримують знищення озер і ставків - такі дані оприлюднила соціологічна компанія Gradus.

Майже всі мешканці та мешканки Києва (92,8%) відвідують зелені зони міста і практично стільки ж не схвалюють їх знищення задля забудови (93,7%). Проте про випадки знищення зелених зон з цією метою знає менше людей - 65,4%. А трохи більше половини (58,8%) зазначили, що їм бракує подібних місць.

Так само негативно ставляться до знищення міських озер - Совських ставків (86,2%), Качиного (83,6%), Небреж (83%) і Вирлиці (79,6%). Про забудову цих водойм чули близько половини опитаних, але від 79% до 86% змінять ставлення до депутатів чи фракцій у гірший бік, якщо вони підтримають забудову об’єктів. Якщо ж виступлять проти знищення озер, ставлення покращиться у 49-59% киян і киянок.

Gradus - система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

Метод збору інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.

Цільова група дослідження: чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які мешкають у Києві. Час проведення опитування: 18-22 червня 2021 року, загальна кількість опитаних 471 людина. Теоретична похибка вибірки становить 4,5%.