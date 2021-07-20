У Дніпрі запідозрили розкрадання грошей з кредиту ЄБРР

Привласнення відбувалось під час робіт з утеплення шкіл і садків.

Державне бюро розслідувань заявило про викриття організованої групи, яку підозрюють в привласненні понад 4,5 млн гривень під час робіт з утеплення шкіл та дитсадків міста Дніпра.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Протягом 2019-2020 років у дитячих садках та школах Дніпра проводилися роботи за програмою підвищення показників енергоефективності. Кошти на це були виділені місцевому бюджету Європейським банком реконструкції та розвитку. Один із власників приватного товариства вмовив певних осіб з числа чиновників та підприємців, аби обманним шляхом вивести виділені кошти. Ця злочинна група здійснювала роботи з монтажу покрівлі дитячих садочків та шкіл з неякісних матеріалів, які не відповідають проєктно-кошторисній документації та нормам ДСТУ, а в актах виконаних робіт зазначалась неправдива інформація щодо якості матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Станом на 14 липня підозру отримали шестеро осіб, серед яких кілька бізнесменів, працівники пов'язаних фірм та заступник директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради.

Їм закидають ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що на термомодернізацію шкіл і дитячих садків у Дніпрі ЄБРР спільно з Фондом Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та навколишнього середовища (E5P) виділили 12,5 млн євро.

За даними міської ради, у рамках першого етапу реалізації проєкту реновація відбулась у 84 освітніх закладах міста.

В рамках наступного етапу, на який від ЄБРР планують отримати 25 млн євро, а від Фонду Е5Р - 5,5 млн євро, місто збирається підвищити енергоефективність ще 66 дитсадків, 28 шкіл та 4 медичних закладів.