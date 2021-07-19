ДБР порушило справу через рішення Верховного Суду щодо Тупицького

Заява надійшла від представника однієї з громадських організацій.

Державне бюро розслідувань за заявою громадської організації порушило кримінальну справу через винесення Касаційним адмінсудом у складі Верховного Суду рішення стосовно неправомірності указу Президента, яким було звільнено суддю Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про повідомили у пресслужбі ДБР, передає Укрінформ.

"Слідчі Державного бюро розслідувань за заявою громадської організації зареєстрували провадження щодо зловживання владою суддями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду", - зазначили у відомстві.

Зокрема, 15 липня до ДБР надійшла заява від представника однієї з громадських організацій. Заявник просив внести відомості до ЄРДР щодо зловживання владою суддями у зв’язку зі скасуванням указу Президента №124/2021, відповідно до якого було скасовано указ від 14.05.2013 року №256 "Про призначення О.Тупицького суддею Конституційного Суду України".

Головне слідче управління ДБР внесло відомості до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою чи службовим становищем).

Нагадаємо, 14 липня Верховний Суд скасував указ президента Володимира Зеленського про звільнення судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Водночас Зеленський подаватиме апеляцію на це рішення Верховного Суду. У Президента рішення ВС назвали "підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні через важелі Конституційного Суду".

16 липня Державне бюро розслідувань повідомило колишньому голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому нову підозру. Йому інкримінують незаконне використання електронного підпису.

21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення разом з іще одним суддею КСУ Олександром Касмініним. Президент мотивував своє рішення прагненням захистити національні інтереси України.