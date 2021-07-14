​Чернишов: парламент ратифікував Фінансову угоду між Україною та ЄІБ - 340 млн євро буде спрямовано на відновлення України

Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт про ратифікацію Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком. Відповідна угода щодо залучення 340 млн євро була підписана 9 грудня 2020 року.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Програма спрямовується на відновлення інфраструктури регіонів на сході держави, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України, а також на ті території, де підвищилось навантаження на інфраструктуру через збільшення населення за рахунок внутрішньо переміщених осіб. 340 млн євро будуть направлені на будівництво, модернізацію закладів охорони здоров’я, освіти, культури тощо. Дякую Президенту Володимиру Зеленському за направлення цього надважливого законопроєкту до Парламенту, а також депутатському корпусу за його підтримку в сесійній залі. І, звісно, нашим європейським партнерам», – наголосив Чернишов.

Програма є продовженням Надзвичайної кредитної програми для відновлення в Україні, яка була підписана у 2014 році щодо залучення 200 млн євро та була першою експериментальною програмою поєднання кредиту для України та безповоротнім наданням коштів для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Наразі схвалено до реалізації в рамках діючої програми 236 проєктів (підконтрольні Уряду України території Донецької та Луганської областей, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Одеська, Полтавська, Харківська та Херсонська області). На сьогодні вже повністю завершено 64 проєкти, зокрема у: Донецькій області – 25; Дніпропетровській – 1; Луганській – 12; Запорізькій – 13; Одеській – 1; Харківській – 12. Реалізація інших 170 ще триває. Всі проєкти будуть завершені впродовж 2021-2022 років.

Нагадаємо, раніше Чернишов зазначив, що Мінрегіон підписав нові угоди з Європейським інвестиційним банком та багатостороннім донорським фондом E5P для подальшої реалізації проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні».