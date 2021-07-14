Рада повторно ухвалила закон про старост, ветований Зеленським через правку "під Совгирю"

Із тексту виключили положення, яке дозволяло канидату на посаду Конституційного суду не складати депутатський мандат на час конкурсу.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про розвиток інституту старост (4535) із пропозиціями президента.

За проголосували 259 народних депутатів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Представник Володимира Зеленського у ВР Руслан Стефанчук зазначив, що закон було ветовано через положення про зміни до закону щодо Конституційного Суду, які не входять до предмету правового регулювання закону, але й виключають зміст вимог щодо політичнох нейтральності кандидатів на посаду судді КС.

"На думку президента, це створює підгрунтя для довільного застосування на практиці положень щодо критріїв політичної нейтральності, а відтак така норма призведе до правової невизначеності", – зазначив Стефанчук.

Пропозиції президента пропонують виключити п.6 розділу 1 з тексту закону.

"Статтю 11 Закону «Про Конституційний Суд України» запропоновано викласти у новій редакції, яка не забезпечує додержання принципу політичної нейтральності суддів КС, адже із закону виключаються положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності. Виключення цих положень створює підґрунтя для довільного трактування того, чи відповідає той чи інший кандидат на посаду судді КС вказаним вимогам. Водночас політична нейтральність – це складова незалежності суддів, яка є невід’ємним елементом закріпленого Конституцією України принципу верховенства права (частина перша статті 8 Основного закону). Отже, такі зміни до законодавства порушують Конституцію і принцип незалежності діяльності КС", – повідомляли в Офісі президента про рішення вето.

3 червня президент Володимир Зеленський ветував закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (законопроект № 4535), яким парламент намагався протягнути поправку до закону про Конституційний Суд.

Під час розгляду в другому читанні у законопроєкті про розвиток інституту старост з'явилась поправка, що стосується Конституційного Суду і дозволяє кандидату на посаду судді КСУ не складати депутатський мандат на час конкурсного відбору.

В опозиції заявили, що скандальну правку внесли "під одну людину" - представницю Верховної Ради в КСУ і депутатку "Слуги народу" Ольгу Совгирю, яка бере участь в конкурсі на посаду судді КС.

Детальніше про це читайте у матералі "Що спільного у сільських старост і суддів КС".