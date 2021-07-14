Громадянка України намагалася незаконно вивезти в Росію 2 млн рублів

Жінка пояснила, що кошти вона перевозила на прохання знайомого, який обіцяв їй за цю послугу винагороду.

У Луганській області прикордонники зі складу Об’єднаних сил запобігли незаконному вивезенню з України двох мільйонів російських рублів.

Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС.

Зазначається, що під час прикордонного контролю військовослужбовці Луганського загону зі складу Об’єднаних сил звернули увагу на нервову поведінку жінки. З огляду на це прикордонники вирішили додатково оглянути її речі.

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news Вилучена готівка

Спільно з працівниками Державної фіскальної служби України в особистих речах громадянки виявили 2 млн російських рублів. Ця сума приблизно дорівнює 730 тисяч гривень, що значно перевищує дозволену законодавством України для переміщення через державний кордон.

Жінка пояснила, що кошти вона перевозила на прохання знайомого, який обіцяв їй за цю послугу винагороду.

Стосовно громадянки України складено документи адміністративного провадження. Гроші вилучено встановленим порядком.

Нагадаємо, що за перше півріччя 2021 року прикордонники не пустили на територію України 19,3 тисячі іноземців, із них 2 818 – громадяни Росії.