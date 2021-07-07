З початку року прикордонники не пустили в Україну понад 2800 росіян

За перше півріччя 2021 року прикордонники не пустили на територію України 19,3 тисячі іноземців, із них 2 818 – громадяни Росії.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Ці показники у порівнянні з першим півріччям 2020 року зросли в середньому в 1,6 рази (за січень-червень 2020 прикордонники відмовили у пропуску 11,7 тис. осіб). Здебільшого зростання пов’язане з карантинними обмеженнями та застосовувалося до іноземців, які прибували з країн зі значним поширенням COVID-19, не мали необхідних документів для в’їзду в Україну під час пандемії", - йдеться у повідомленні.

Серед непропущених найбільше громадян Росії - 2 818 осіб, що в порівнянні з минулим роком у 2,7 рази більше, також частіше відмови в пропуску отримували громадяни Молдови, Туреччини, Польщі, Румунії, Білорусі та Німеччини.

Найбільше не пропустили через кордон в авіаційних пунктах пропуску, а також на кордоні з Росією, Молдовою та Білоруссю.

"Варто наголосити, що серед непропущених суттєво зросла й частка потенційних незаконних мігрантів – з 2 270 осіб за перше півріччя минулого року – до 4 058 осіб цьогоріч. І в цій категорії осіб передове місце зайняли росіяни – 1 236 громадян. Найбільшу кількість відмов пропуску через кордон потенційними нелегальними мігрантами зафіксовано в авіаційних пунктах пропуску – 62,1% від загальної кількості", - зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україну не пустили російського телеведучого Оскара Кучеру з посвідкою на проживання, оскільки він незаконно відвідував окупований Крим.