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Протягом доби на Донбасі не стріляли, - штаб ООС

"Бойових втрат серед військових немає.

Протягом доби на Донбасі не стріляли, - штаб ООС
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби, 6 липня, та станом на 7 ранку 7 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає. Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Впродовж дня вівторка в зоні ООС також було тихо.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія видала близько 630 тисяч своїх паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

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