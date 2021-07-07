Протягом доби на Донбасі не стріляли, - штаб ООС

Протягом минулої доби, 6 липня, та станом на 7 ранку 7 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає. Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Впродовж дня вівторка в зоні ООС також було тихо.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія видала близько 630 тисяч своїх паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.