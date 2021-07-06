Цієї весни нам пощастило побувати в низці шкіл Донбасу з туром «Читай-пиши» , який уже третій рік поспіль робить благодійний фонд Сергія Жадана спільно з простором дитячого читання BaraBooka. Справді пощастило — бо це історія про натхнення, про те, як в умовах постійних викликів і нестачі ресурсів можна робити неймовірні речі.

Життя прифронтових шкіл Луганщини та Донеччини дивним чином украй мало обговорюється публічно. А це історія про звичайне подвижництво. Про звичайних жінок (і рідше — чоловіків), які буквально тримають на своїх плечах — давайте сьогодні не боятися пафосу? — майбутнє.

Фото: Олександра Кісель Школа в Бондаревому

На чому тут усе тримається?

«А в цьому кабінеті вчився класик сучасної літератури Сергій Жадан», — сміються вчительки у школі села Бондареве і тягнуть класика показувати кімнату. Класи малесенькі. Дерев’яні парти, здається, пам’ятають ще «дитинство поета». Доля школи висить на волосині — в ній сьогодні вчиться лише 26 учнів (семеро — з однієї родини; виїде родина — і буде «недобір»). Яке рішення тут правильне? Урешті закрити школу і дати дітям соціалізуватись у більшій, просторішій — за півгодини їзди поганою дорогою на Веселе? Чи зберегти, бо без школи села вмирають?

Фото: Олександра Кісель Під час зустрічі в Бондаревому

Фото: Денис Червяк Юліта Ран

Врахуймо, що, крім викладання, вчителька має ще поратися в городі, піклуватися про корову — і час на дорогу в інше село може бути для неї критичним. Але так само критична для дитини можливість ширшого кола спілкування та й кращої навчальної бази. Що тут робити?

Школа крихітна, фінансується слабко, але діти відкриті, багато сміються і легко підтримують жарти — особливо про дорожню поліцію.

Питаємо — чи ви самі щось пишете? Може, казки, або вірші? «Я пишу, я!» — радісно кричить семилітка з відсутнім переднім зубом. — «О, а шо ти пишеш, малий?» — Малий, гордо: «Домашнє! Завдання!» Разом сміємося.

Наші юні знайомці жваво втягуються у вигадування історії — оскільки місця степові, героями стають байбаки-свистуни, дитячі улюбленці. Діти підкидають до сюжету лінії першої закоханості, знайомства з батьками, пошуку самостійності — і водночас великої прив’язаності до родини.

Фото: Олександра Кісель Складання історії у школа в Веселому.

А ще діти тут явно залюблені. Вчительки з гордістю демонструють то фотовиставку однієї з дівчаток, то досить добру графіку.

Хваляться дітьми у кожній школі. «А ця наша дівчинка теж пише вірші і казки», «А ці хлопці пишуть в МАН наукову роботу про футуристів!», «А Таня все критикує, але хоче їхати в Харків учитися на дизайнерку!» — у цьому всьому непідробна вчительська гордість.

Жадан раз по раз наголошує: «Все тримається на вчителях. Це свідчить про те, що система дає можливість щось робити, реалізовуватися. Там, де вчителі проявляють активність, люблять свою роботу, з'являється неймовірний простір і результати. А з іншого боку, це показує, що система страшенно вразлива. Бо там, де вчителі пасивні, де вони не зацікавлені у своїй роботі, там і діти не мають жодної можливості реалізації».

Фото: Олександра Кісель Зустріч у Вугледарі.

Фото: Олександра Кісель Учні Тошківської школи

Нам дуже хочеться якось підтримати вчительство в Тошківці. Здається, люди тут дуже втомлені і потребують нової крові, когось, хто підхопить роботу. Одна з учительок розповідає, що вона та її колега самі вчилися в цій школі, з другого року її заснування. А після педінституту повернулися. Тобто, вони в цій школі практично усе життя.

Біля входу до Тошківської школи висить меморіальна дошка. На ній – зображення сича. Птах мешкав при школі, і одного дня 2014 року раптом почав битися у вікна всім тілом. Тоді навколо було гаряче, і вчителі згадали прикмету, що така поведінка птаха — поганий знак. Дітей відпустили додому. За дві години у будівлю школи влучив снаряд. Ця частина ще й досі не відновлена. У першу зиму директор власноруч оббивав вікна плівкою, замість втраченого скла. Учительки гордяться, що жодну плівку ніхто не проколупав ручкою, не порвав.

«Мої сини ще до війни перебралися до Москви, донька у Києві, — каже нам одна з тошківських учительок. – Пропонувала мені там залишитися, взяти землю в якомусь порожньому селі під Києвом. А я повернулася. Що ж це я, — чужу землю буду доглядати, а хто тут мою догляне?»

Фото: Олександра Кісель Вчительки Тошківки показують свої фото на шкільній дошці

Фото: Олександра Кісель Меморіальна дошка сичу

Фото: Олександра Кісель Актова зала, Тошківка.

У Тошківці працюють переважно чоловіки, на шахті. Виробництва, на яких працювали жінки, закриті, розповідають учительки, тож мами школярів здебільшого займаються дітьми й городами.

Розмова відбувається за обідом – годують нас, до речі, усюди, і так смачно, наче домашнім. І це теж — про любов.

Фото: Олександра Кісель

Фото: Олександра Кісель Школа в Тошківці, куди влучив снаряд

Фото: Олександра Кісель Подвір*я школи в Тошківці.

Неймовірне знайомство дарує нам Старобільськ: БФ СОС Дитяче містечко Україна. Цей міжнародний фонд опікується дітьми й підлітками з проблемних родин. Тут намагаються допомогти сім’ям не відмовитися від дитини, а якщо вже так сталося — то шукають прийомну сім’ю. Дітям із інтернатів допомагають соціалізуватися.

Підрозділи є як у Старобільську, так і в Северодонецьку. На зустріч із нами в комьюніті-центр фонду приїжджають підлітки з обох міст. Виглядають як учні приватних шкіл великих міст: талановиті, вільні, з палаючими очима, не соромляться бути собою, виглядати «неконвенційно» і ставити гострі питання.

Фото: Олександра Кісель Бібліотека в Старобільську.

Фото: Денис Червяк

Фото: Олександра Кісель Бібліотеки долучаються в зумі

І знов — неймовірно, скільки любові вкладено в цих дітей, це видно в тому, як вони спілкуються між собою, чого хочуть. Один із хлопців на зустрічі, Олег, займається екологічними проєктами, і всі хочуть допомагати Олегу, бо допомагати Олегу — це круто. Просто уявіть: тобі 14-16, і ти кайфуєш від того, що будеш чистити річку чи прибирати ліс. Або от Антон: худенький хлопчина з рожевим волоссям у рожевому ж таки худі, пише вірші, малює, пробує себе як фотомодель — і ніхто в групі не закидає йому, ніби щось із цього «не по-пацанськи». Їм усім явно комфортно разом. Вони вміють одне з одним говорити і не бояться говорити з дорослими. За цим — якась неймовірна робота психологів, педагогів.

Фото: Олександра Кісель Старобільськ, дитячі містечка СОС

Майже усі підлітки з проєкту хочуть здобути вищу освіту. Цікаво, що багато хто впевнений, що потім повернутися на Донбас — не така вже й погана ідея: на відміну від учнів в інших містечках і селах, де ми були до того. Зазвичай випускники шкіл, які закінчують вузи у Харкові, Києві, інколи Львові та за кордоном (Чехія, Польща) — додому вже не повертаються. Хто не їде до Харкова, намагається виїхати хоча б до Старобільська, де є аграрний університет, кілька коледжів і — перспектива роботи.

Фото: Олександра Кісель

Чи говорять діти про книжки?

У кожній школі чи бібліотеці ми говоримо про літературу, закликаємо учнів брати участь у конкурсі «Читай-пиши», трохи читаємо: Жадан – свої вірші для дітей, я — свої казки, Олена Рибка, провідна редакторка «Вівату», — фрагменти виданих ними книжок для підлітків.

Розповідаємо, як так вийшло, що ми з дитинства були закохані у книги і пов'язали свої життя з літературою, намагаємося почути історії місцевих. На ходу зі школярами імпровізуємо сюжети майбутніх книг, які писали б разом із ними. Окрім байбачих пригод у Бондаревому (присягаюся, колись я зроблю з цього книжку!), у селі Веселе ми збагатилися ідеєю фентезі-повісті про драконів та звичайних працівників котельної. А в Старобільску народився сюжет про любов дівчинки-Вогнегасниці та хлопчика-Квітки у горщику. Історія набуває формату любовного трикутника зі стосунками між двома дівчатами — підлітки самі закидають цю лінію і сприймають її абсолютно спокійно.

Фото: Денис Червяк Історія про вогнегасник і квітку

У ліцеї в Кремінній Сергій і я ведемо серйозну розмову з дев’ятикласниками про його ж оповідання «Бігти, не зупиняючись». Ми вражені й тим, як діти формулюють свої думки, і тим, як вони готувалися до цієї зустрічі. Двоє дівчат намалювали ілюстрації до оповідання, а один хлопчик, трохи хвилюючись, заявляє: «А мені оповідання не сподобалося. Воно якесь сіре», — і далі наводить аргументи, чому саме.

Фото: Олександра Кісель Юліта Ран та Сергій Жадан у школі с.Кремінна

Фото: Олександра Кісель Школярі с.Кремінна

У паралель з нами Олена Рибка та Іванна-Скиба-Якубова зустрічаються з п’ятикласниками.

Фото: Олександра Кісель Олена Рибка

«Я починаю розповідати про книжки, про сучасних письменників. Питаємо, чи люблять читати, які книжки подобаються, яких не вистачає, і що вони би хотіли написати самі. Діти швидко відгукуються, діляться. Розповідають, як читають над річкою, у лісі, вдома на підвіконні, — згадує Олена. — За урок встигаємо провести дебати: за що любити і не любити Гаррі Поттера, чи шкодить магія, що важливіше в цьому тексті — чари чи таки дружба, взаємодопомога. Вражає, як швидко діти включаються в обговорення, як щиро і з повагою одне до одного відстоюють свою думку.

Ми спробували з дітьми зняти відеорецензію — це один із форматів конкурсу «Читай-пиши». Хлопченя виходить до дошки й розповідає про книжку, яку знайшов удома (здається, то був «П'ятнадцятирічний капітан»): про її шерехаті сторінки, про пригоди й море, про обкладинку. «Знаєте, колір у неї такий молочно-карамельний, як колір татових Жигулів».

Клас регоче, ми плескаємо в долоні…»

Фото: Олександра Кісель Зйомка відеорецензії

Фото: Олександра Кісель

До речі, переконавшись, що відео — формат, який школярам максимально «заходить», після туру ми зняли відеоцикл «Читай-пиши», в якому про книжки з дітьми говорять Ярослава Кравченко, Сергій Жадан, Євгеній Стасіневич, Андрій Шимановський та Маша Сердюк. Сподіваємось, він стане у нагоді дітям і їхнім батькам/вчителям по всій Україні.

Фото: Олександра Кісель

Що читають на Донбасі діти і дорослі?

Ми питаємо про це на кожній зустрічі. Відповіді не відрізняються від того, що ми чуємо у харківських школах і бібліотеках: загалом читають мало. Хоча, звісно, не всі.

14-літні подружки зі Старобільська, яких ми попросилися поділитися своїм читацьким досвідом для відео, розійшлися в смаках: одній подобається «Тарас Бульба» та інша історична література — бо «це про наш ґрунт». Інша в захопленні від «Пігмаліона» Шоу, бо «героїня зрештою знайшла себе і пішла своїм шляхом». Третя радить читати «Собаче серце», каже, це історія про незмінність людської природи. Як і більшість підлітків, не дуже вміють відрефлексувати, що ж саме їх зачіпає, але говорять захоплено. А ще зізнаються, що беруть участь у всіх конкурсах, до яких лише можуть дотягнутися. Їм важливо пробувати себе, шукати.

Фото: Олександра Кісель Читачки Старобільскої бібліотеки

Діти читають поза програмою переважно у молодшій школі (Нестайко, «Поліанна» Елеонор Портер, серія «Майнкрафт»). Потім навчальне навантаження стає надто великим, і читають вони лише те, що задають на уроках літератури. Коли ж уроки зроблені, а інтернет у мобільному раптом «заглючив», віддають перевагу фантастиці та фентезі, детективам, пригодам і творам короля жахів Стівена Кінга.

Підлітки залюбки читають різноманітний young adult, бо їм подобається слідкувати за пригодами героя-однолітка. Утім, вчителі кажуть, що цікавить дітей також інша література.

«У нас у 9 класі поглиблене вивчення української мови і літератури, і діти дуже багато читають, у мене 10 дітей працюють в обласній секції МАН з української літератури. Один мій хлопець займається вивченням зорової поезії, він читав навіть Марію Алдоні, це потужна закарпатська поетка, яка пише 3-D поезію. А другий займається темою «Борщ в українській літературі», він читав Зірку Мензатюк, Світлану Пирхало «Кулінарні есе», Олексія Бережного «Український борщ», — захоплено розповідає Тамара Уманська, вчителька української мови і літератури Кремінського ліцею № 5.

У цьому ж ліцеї одна з учительок радісно нагадує Жадану, що колись ставила йому високі оцінки на олімпіаді з літератури. Знічено каже, що, а може це ж теж допомогло. Поглядає на нинішніх школярів — тепер вона підтримує їх, може, знову вирощує майбутніх письменників чи дослідників літератури.

Фото: Олександра Кісель Під час зустрічі у Кремінній

Ситуація з читанням у селищах і, наприклад, у Старобільску все ж таки трохи розрізняється. У селищах практично не читають батьки, тому й дітей важко мотивувати добре вчитися і зайвий раз брати книгу до рук. Вони просто не бачать навколо себе прикладів, які б довели їм користь знань і любові до книг.

«Дорослі читають мало, а якщо читають, то якусь психологічну літературу типу Лабковського, — журиться Ірина Машина, вчителька української мови і літератури Вугледарської загальноосвітньої школи N2. — Я, наприклад, постійно перечитую програмні твори. Тобто, перевантажені і вчителі шкільною програмою, і діти, а часу на читання для себе лишається дуже мало. Діти цікавляться саморозвитком, духовними практиками, трендами майбутніх професій».

До речі, запит на те, щоб дітям хтось розповідав про сучасні професії, вивозив у міста показувати сучасні офіси, є практично усюди. Вчительки відчувають, що їхніх знань про сьогоднішній світ вже не вистачає.

Власне, саме через це одна з нагород переможцям «Читай-пиши» — освітньо-розважальна поїздка до Харкова, де діти побачать і офіс великої ІТ-компанії, і ЛітМузей, і різні культурні центри та хаби. А переможці минулого року наприкінці червня нарешті потраплять на Книжковий Арсенал, який відмінився минулого року. За досвідом року 2019, тут діти усвідомлюють, що літературний процес — це особливий фантастичний світ, до якого хочеться долучитися, бодай як читач.

Фото: Олександра Кісель

Цікавість до книг сучасних авторів є усюди, не вистачає оновлень бібліотечних фондів та промоції авторів. І тут зустрічі письменників зі школярами і вчителями є найкращою рекламою.

«Усі книжки, які ви привезли, вчителі забрали першими почитати, і ваші, Юліто, й інші. Усі ці книжки в бібліотеці виклали як новинку. І саме дорослі їх розібрали», — каже Наталя Корабльова, соціальна викладачка Веселівського ліцею Старобільського району Луганської області.

Хто їм допомагає?

«А давайте, я вам музикантів привезу, — каже Жадан у Веселому. – У вас, бачу, така апаратура пристойна. Хто це вам привіз?» – «Так ви ж і привезли, Сергію Вікторовичу», — сміються вчительки.

Фото: Олександра Кісель Спільне фото у с.Веселе

Нові двері, ігрові килимки, сотні книжок для бібліотек, музичні інструменти чи звукове обладнання, меблі — такі запити БФ Жадана отримує найчастіше. Звісно, це не єдиний фонд, який допомагає.

Так, школа у Георгіївці отримує постійну допомогу від волонтерки Ксюші Київської та бере участь у різних проєктах: «У мене є майбутнє», «1000 комп’ютерів добра».

Фото: Олександра Кісель Зустріч у Георгіївці.

Школа у Новомихайлівці була зруйнована під час обстрілів, і відновлена завдяки допомозі міжнародних організацій. Директорка школи, Тетяна Буракова, наводить довгий перелік тих, з ким вони співпрацюють. Тут і ЮНІСЕФ, і Міжнародний Комітет Червоного Хреста, і Данська рада в справах біженців, і Міжнародна організація Save the Children, і генеральне консульство Республіки Німеччина в Донецькій області. У списку пані Тетяни більше десятка назв організацій та фондів.

У Новомихайлівській школі постійно пишуть проєкти, подаються на гранти і беруть участь у різноманітних конкурсах – аби отримати навчальне обладнання та ресурси для ремонту.

Фото: Олександра Кісель Зустріч у Новомихайлівці.

Ліцей у Кремінній за допомогою команди ПРО.СВІТ та Спільнокошту придбав мультимедійне обладнання для ліцейського Інформаційно-бібліотечного центру.

Найбільший запит від учителів такий саме, як і у великих містах: на електронне обладнання, мультимедійну техніку, тобто, на ті засоби, які дозволять робити уроки більш сучасними. Водночас, багато задач тут відмінні: вставити вікна після вибуху снаряду, поставити в туалетах двері, не допустити закриття сільської школи…

Фото: Олександра Кісель Селфі з блогером Чорнобровим

Що відбувається тут у культурному житті?

До війни люди знаходили розраду у поїздках до Донецька: концерти, театри, торгівельні центри, обласна лікарня. Зараз з цим набагато складніше, адже ані до Харкова, ані до Маріуполя за півгодини не доїдеш. Тож і дітям мало є ще показати.

«Три школи, стадіону немає, один центр дозвілля, там проходять концерти. Письменники до нас не заїжджають. От ви були з паном Сергієм у нашій школі, а якби він приїхав до нас у КДЦ (культурно-дозвіллєвий центр), люди прийшли би, не тільки школярі. Такого не вистачає. Якби в наші маленькі міста могли приїжджати актори, письменники, то люди б це сприймали», — впевнена Ірина Машина.

Хоча останнім часом ситуація змінюється, і сьогодні чимало культурних подій – фестивалів, концертів, тренінгів, мистецьких шкіл для дітей і дорослих – проводиться в Авдіївці, Старобільску, інших маленьких містечках Донеччини чи Луганщини.

Фото: Олександра Кісель Зустріч у Красногорівці.

Сергій говорить: «За рахунок того, що загальна увага прикута до Луганщини і Донеччини, тут з’явилося більше можливостей.Це добре, що вони з’явилися. Печально те, що вони з’явилися внаслідок війни. І бібліотеки тут починають відігравати велику роль. От ця бібліотека [Луганська обласна універсальна наукова бібліотека, яка знаходиться у Старобільску – ред.] з'явилася тут після 2014 року, бо переїхала з Луганська. Можна писати дослідження, як формувалася ця бібліотека, ці книги передавалися з усієї України. Коли ти приїжджаєш, ти бачиш, скільки там всього робиться. Якісь семінари, круглі столи, якісь хаби, якісь коворкінги. І ти знав цих жінок, які працюють у бібліотеках, до 14 року, і до 14 року вони не хотіли робити коворкінги. А після 14-го захотіли, і їм це дуже добре вдається».

Фото: Олександра Кісель У Тошківській музичній залі

Під час того ж туру Жадан зустрічається з місцевими активістами і адміністраціями, аби обговорити травневий фестиваль у Старобільську. Запрошує туди Катерину Калитко, Олега Сенцова, ТНМК та багатьох інших. Це вже не перший проєкт у синергії місцевих акторів із харків’янами.

Про що мріють діти і дорослі на Донбасі?

Про мир. Хочуть, щоб скоріше скінчилася війна – і «втома» від неї тут зовсім не те, що в іншій частині країни. Важко не втомитися, коли вибухи щодня чуються як не у твоєму місті, то у сусідньому, і купа історій, десятки порожніх вікон і зруйнованих дахів, численні знаки «Заміновано!» на узбіччях – нагадують про війну щоденно.

Мріють також про зняття карантинних обмежень і можливість подорожувати. Не те, щоб ці люди часто кудись виїжджали до карантину – хоча учні Георгіївської школи, наприклад, їздили по різних містах України і зробили цілу мапу своїх поїздок з фотографіями.

А от у бондаревських школярів – це та сама школа, де усього 26 учнів, – мрія трохи інша, цілком матеріальна. Вони мріють про солодощі. І ця їхня мрія, як на мене, вражає сьогодні не менше славетного гемінґвеєвського оповідання з шести слів.

Фото: Олександра Кісель Школа в Бондаревому

У першу поїздку, Донеччиною, з нами їде Данило Гайдамаха, відомий як блогер Чорнобровий, — він у своїх влогах надихає молодь переходити на українську. «А можна зробити з вами селфі? Я на вас підписана в інстаграмі!» — кричать до нього дівчатка у школах. А я бачу, як він вражено спостерігає усе, що бачить, і безкінечно робить сторіз, намагаючись переповісти одноліткам незнайомий їм контекст прифронтових територій. Бачу, як йому важливо бути, серед цих людей.

У 30 кілометрах від окупованого Донецьку ми ночуємо у селі Карлівка – тому самому, де у 2014 точилися запеклі бої. Нас гостинно приймають у легендарному «Доміку», штаб-квартирі волонтерського проєкту «ТриЗуб Дентал» і студії Тризуб ФМ. Тут від самого початку війни стоматологи-волонтери лікують військовим і місцевим мешканцям зуби.

Фото: Олександра Кісель Церква в Карлівці.

Ми сидимо з військовими і лікарями за одним столом, захоплено слухаємо їхні «польові» історії, варті не однієї книги, розчулюємося над кошиком кошенят — дитинчат тризубівської кішки Пломби. Слухаємо пташине шаленство у небі над подвір’ям, де чекають своєї черги бійці ЗСУ і добробатів. Йдемо нічними руїнами дачного селища на озеро. Затамовуємо подих у дерев’яній міжконфесійній церкві-бібліотеці (так, просто над алтарем височіють стелажі з зібранням книг, якому варто позаздрити, а поруч — зручне крісло, щоб можна було почитати, поки чекаєш своєї черги до стоматолога).

Фото: Олександра Кісель Кошенята в «Доміку», Карлівка

І десь там, — чи під нічним небом Донбасу, чи під склепінням тієї церкви, — до мене приходить спокійне усвідомлення:

Усе буде Україна. Рано чи пізно.