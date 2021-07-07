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"Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова: в Україні створено унікальний музей Актуально

Це безпрецедентний онлайн-проєкт, що документує долі простих людей, які постраждали від збройного конфлікту на Донбасі.

Фонд Ріната Ахметова відкрив перший і єдиний на сьогоднішній день в Україні Музей «Голоси Мирних». Це безпрецедентний онлайн-проєкт, що документує долі простих людей, які постраждали від збройного конфлікту на Донбасі.

"Наша мета – зібрати 100 000 історій до 2025 року. Музей «Голоси Мирних» – це простір гуманізму, простір роботи з травмою війни, простір роботи з пам'яттю. Місія музею – зібрати і зберегти всі свідчення Мирних Донбасу про життя в умовах збройного конфлікту, розказані від першої особи. Вони можуть ділитися своїми історіями кожен день, кожну хвилину з усім світом. Заради кращого майбутнього", – розповіла Наталя Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

За її словами, Музей – місце для роздумів і спогадів про пережите, у тому числі болючих і травмуючих душу. Тому збирання історій супроводжують психологи, які працюють із травмою війни.

"У 2014 році 250 психологів відвідали організований Фондом курс «Травма війни». Він був першою в Україні подібною програмою з навчання психологів. Його проводили фахівці з Ізраїлю. Вони сказали: «Про це треба говорити, оскільки це частина життя, яка нікуди не піде. Від того, що будете ховатися від пережитого, травма не зникне, але призведе до ще більших проблем", – розповіла Олена Лук'янчук, психологиня Фонду.

Концепція Музею розроблялася командою Фонду за участю авторитетних українських і міжнародних музейних експертів. Вони підтвердили, що проєкт сьогодні відіграє особливу роль у житті українського суспільства.

"Неможлива повнота картини про події, якщо ми зосереджуємося на оптиці війни тільки в аспекті танків, гармат, героїчних подвигів солдатів... Важливий погляд людей, проти яких ці автомати і гармати діють. Це експериментальний шлях, в Україні ‒ безпрецедентний. Це складний проєкт. Немає книг або методичок, як це зробити. Це новий шлях, і починається він зараз. Але це потрібно Україні. Я хочу побажати успіху команді, тому що амбітність цієї мети надзвичайна", – сказав Антон Дробович.

Сьогодні в Музеї зберігається вже понад 2000 історій, одна з яких – від сім'ї Жижкіних зі Слов'янська. У 2014 році, коли в місті йшли бої, їхня машина потрапила під обстріл. До салону влетіла розривна куля і поранила сина Микиту.

"Не хочеться про це згадувати, але доводиться мимоволі. Нам ніхто не допоміг за цей час. І тільки зі Штабу Ріната Ахметова продзвонили і запропонували допомогу. Ми, природно, погодилися і дуже вдячні. Мало людей у нашому місті надають таку ось допомогу, безкоштовну, безкорисливу, та ще з таким відповідальним, освіченим персоналом. Спасибі велике!" – каже Ганна Жижкіна.

Місія Фонду Ріната Ахметова – надавати допомогу там, де її найбільше потребують, протягувати руку тим, для чиїх доль це вкрай важливо, здійснювати системну боротьбу з системними проблемами. Це та масштабна робота, яку Фонд здійснював протягом 15 років і яку буде здійснювати заради майбутнього.

Про вашу історію теж повинні дізнатися! Розкажіть її світові! Перейдіть за посиланням https://civilvoicesmuseum.org/my-story і заповніть невелику анкету, щоб зробити свій внесок у збереження пам'яті.

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