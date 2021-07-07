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Під Шостим апеляційним судом Києва зібрався мітинг "Ні фальсифікації у справі Шеремета!"

Суд розглядатиме апеляцію на рішення ОАСК скасувати покарання експерту. 

Під Шостим апеляційним судом Києва вранці 7 липня влаштували мітинг "Ні фальсифікації справи Шеремета!". Сьогодні в суді розглядатиметься апеляція на рішення ОАСК скасувати покарання осіб, які провели експертизу щодо підозрюваних по справі Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

На сторінці акції в Facebook зазначається, що обвинувачення провело експертизу з вигаданою методологією.

"Її авторам призначили дисциплінарне стягнення, але одіозний ОАСК скасував це рішення. Тепер на нього подали апеляцію, і вона розглядаєтсья в суді", – зазначили організатори. 

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Мова йде про рішення Міністерства юстиції притягнути до дисциплінарної відповідальності експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрія Ірхіна. Це рішення було ухвалено дисциплінарою палатою міністерства ще в серпні 2020 року через те, що Ірхін для "портретно-психологічної експертизи" використав неусінуючу методологію. Однак у квітні 2021 ОАСК скасував це рішення дисциплінарної палати. Скаргу на скасування подав адвокат Юлії Кузьменко.

Нагадаємо, що у червні суд на два місяці продовжив запобіжні заходи фігуранткам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Яні Дугарь. Рінше те саме рішення ухвалили щодо Антоненка. Кузьменко і Антоненко перебувають під домашнім арештом, Дугарь – під заставою.

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