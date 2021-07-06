​Жінку, яка залишила двох дітей на 11 днів, засудили до 12 років позбавлення волі, замість восьми

За результатами підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва до 12 років позбавлення волі засуджено жінку, яка на 11 днів залишила в квартирі двох своїх дітей, один з яких помер від голоду.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Києва.

Під час судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченої та вироком суду від 5 липня 2021 року жінку було визнано винною у вчиненні злочину за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Обвинувачена перебуває під вартою.

Після вивчення тексту вироку окружною прокуратурою буде вирішено питання про можливість внесення апеляційної скарги.

Нагадаємо, в грудні 2016 року в Києві 20-річна уродженка Миколаївської області залишила двох дітей одних удома, а сама проводила час з коханцем. Повернувшись у квартиру, матір виявила свого однорічного сина мертвим, а дворічну доньку непритомною.

Під час слідства жінка заявила, що розраховувала на те, що за дітьми догляне свекруха.

29 серпня 2019 року Голосіївський районний суд Києва засудив обвинувачену до 8 років за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). Оскільки прокуратура наполягала на призначенні жінці довічного позбавлення волі за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини), вказаний вирок був оскаржений в апеляційній інстанції.

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та скасував вирок Голосіївського райсуду, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд, але в іншому складі.