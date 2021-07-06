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Число жертв коронавірусу у світі перевищило 4 млн

Кількість зафіксованих випадків ковіду наближається до 185 млн.

Число жертв коронавірусу у світі перевищило 4 млн
Фото: Єлизавета Серватинська

У світі станом на ранок 6 липня зафіксовано більш як 4 млн пов’язаних із коронавірусною хворобою COVID-19 летальних випадків.

Про це свідчать дані Worldometer.

Так, у світі від наслідків ковіду померла  4 000 841 особа. Виявлено 184 939 383 випадків COVID-19, одужали  169 314 997 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці залишаються США (34 598 361), Індія (30 619 932) і Бразилія (18 792 511).

Коронавірус зафіксували у 222 країнах та територіях.

Україна у загальній статистиці посідає 17 місце.

Як повідомляли, за минулу добу в Україні виявили 541 випадок ковіду, 20 людей померли.

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